Il parrucchiere monrealese Francesco Patellaro convocato per la Fashion Week di Milano

Farà parte del team che curerà la sfilata di Luisa Spagnoli

MILANO, 24 febbraio – Il monrealese Francesco Patellaro del salone My Room Hair Salon, è Official Hair Stylist della Milano Fashion Week 2023/2024 insieme a Wella.

Milano torna a risplendere di bellezza, fascino e design anche quest'anno grazie alla nuova edizione della Milano Fashion Week donna, per le collezioni FW 2023/2024.

Wella, partner ufficiale di CNMI per le creazioni hair nei backstage, chiama anche quest’anno a raccolta i migliori team di hair stylist d’Italia per la realizzazione delle acconciature di alcune tra le migliori sfilate in calendario, tutte finalmente in presenza.

Tra gli altri, non poteva mancare il Salone My Room Hair Salon punto di riferimento per la bellezza a Palermo, come Official Hair Stylist della Milano Fashion Week 2023/2024, in programma dal 21 al 27febbraio.

“E' sempre una gioia lavorare in team e vivere l'atmosfera delle passerelle. Sono molto felice di questo impegno alla Milan Fashion Week - dichiara Francesco Patellaro, titolare del salone My Room Hair Salon – Tutta la creatività, le nuove ispirazioni e il fermento che ci arrivano dai backstage sono linfa preziosa per il nostro lavoro di ogni giorno in salone. Poter lavorare a stretto contatto con grandi hair stylist internazionali su celebrity e modelle di fama mondiale ci consente di affinare e migliorare le nostre competenze per rendere sempre più interessante la proposta alle clienti che si affidano alle nostre mani."

Il salone My Room Hair Salon a Palermo si caratterizza per professionalità, ascolto, creatività e attenzione massima alle esigenze del cliente. La gentilezza e il rispetto delle esigenze dei propri ospiti e la cura nei dettagli hanno sempre l'obiettivo di valorizzare chi usufruisce dei servizi del salone.

Il tempo che Francesco Patellaro ama dedicare alle consulenze personalizzate unite al supporto delle altissime performance dei prodotti WELLA utilizzati, garantiscono alle ospiti di My Room di raggiungere sempre l'obiettivo finale di bellezza.

Francesco Patellaro, hair stylist monrealese è Formatore ufficiale e Hair stylist del gruppo The Best Club by Wella Professionals e fondatore del salone My Room Hair Salon a Palermo e non è nuovo a questa tipologia di eventi. Sia nel 2021 che nel 2022 ha partecipato come Hair stylist ufficiale agli eventi della Fashion Week Romana Alta Roma Moda sempre insieme a The Best Club by Wella.

Domenica 26 febbraio lavorerà nel team ufficiale scelto da Wella Professional dietro le quinte della passerella di Luisa Spagnoli.

Blindato il backstage per una delle firme più prestigiose del Made in Italy che vede impegnati gli stilisti del gruppo Wella.

La sfilata si può seguire in streaming sul sito cameramoda.it.