''Raccontare Sciascia'': stamattina l'incontro a Villa Savoia

Alla presentazione del libro erano presenti anche alcuni studenti delle scuole monrealesi

MONREALE, 19 aprile – Stamane a Villa Savoia si è svolta la presentazione del libro “Raccontare Sciascia” di Angelo Campanella e Giuseppe Maurizio Piscopo. A incontrare gli studenti delle scuole monrealesi è stato Maurizio Piscopo.

L’evento, coordinato dalla professoressa Daniela Balsano, è stato organizzato dall’assessore Letizia Sardisco e rientra in un progetto più ampio che ha come scopo di far crescere e rafforzare lo spirito di identità e appartenenza alla cultura siciliana e a una terra, come ha ribadito l'Assessore, di cui bisogna essere fieri. Presente all’incontro la pianista Silvia Vaglica che si è esibita al pianoforte suscitando applausi e ammirazione tra gli studenti, meravigliati anche dalla fisarmonica che sempre accompagna il maestro Piscopo. Al termine della presentazione si è dato spazio alle domande degli studenti riguardo temi come l’ostilità alla mafia, le tradizioni e il legame alla propria terra. Un'ulteriore presentazione del libro “Raccontare Sciascia”, inoltre, avrà luogo a "La via dei librai".