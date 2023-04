Festa del Santissimo, ecco il manifesto ufficiale

Lo ha realizzato la VB del liceo artistico Mario D'Aleo

MONREALE, 20 aprile – Sono gli studenti della VB del liceo artistico “Mario D'Aleo” i vincitori del concorso indetto dal comune per la realizzazione del manifesto ufficiale della 397ª edizione dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso.

Il concorso ha coinvolto le classi 3, 4 e 5 del dipartimento artistico coordinato dal professor Giovanni Alvich. Sotto la guida dei docenti di discipline pittoriche, gli studenti hanno prodotto svariate proposte progettuali, tutte valide e apprezzate dalla commissione. Il manifesto scelto, come detto, è stato realizzato dalla classe 5B. L'impaginazione digitale è stata curata dal professor Vincenzo Giovinco. Il manifesto eseguito a china, ritrae il capo coronato di spine e solamente una porzione del volto del crocifisso.

Una sorta di taglio fotografico dell'immagine, che comunque mantiene inalterata la riconoscibilità del Santissimo Crocifisso di Monreale. Particolare risalto è stato dato all'aureola d'argento. Questa, diventa elemento grafico-decorativo che a tratti si dissolve, fondendosi col verde del fondo. Infine, la circonferenza dell'aureola è contornata da una filata di tessere musive. Richiamo immancabile all'arte del mosaico quale linguaggio che identifica il liceo artistico e la città di Monreale nel mondo.

Alla classe vincitrice ed a tutti i ragazzi che hanno partecipato al concorso verrà consegnato un riconoscimento dal sindaco Alberto Arcidiacono e dagli assessori comunali, nel corso di una cerimonia che si terrà nei prossimi giorni nella Sala Rossa del Palazzo di Città.

“Ringraziamo tutti i professori che hanno collaborato alla realizzazione del manifesto ed in particolare il professore Giovanni Alvich, Vincenzo Giovinco e la dirigente Loredana Lauricella – ha dichiarato l’assessore all’Unesco Letizia Sardisco - per avere accettato l’invito di coinvolgere in modo attivo gli studenti del liceo artistico che abbiamo il privilegio di annoverare tra i licei presenti nel territorio, che si caratterizza per l'insegnamento dell'arte e restauro del mosaico, peculiarità unica nel suo genere che ci ha dato la possibilità di creare questo bellissimo manifesto”. “Il nostro obiettivo - conclude l’assessore Sardisco- è quello di riportare l’attenzione dei ragazzi sulla nostra storia culturale e alla valorizzazione del patrimonio immateriale della comunità monrealese”.

Questi i nomi degli alunni della 5B, classe vincitrice:

Gianfranco Attardi

Andrea Catalano

Valentina Giangrande

Francesco Inchiappa

Fabio Liuzza

Gabriele Lo Giudice

Giulia Salvia

Sofia Settineri

Alessia Spatoliatore