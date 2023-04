Santissimo Crocifisso, ecco il percorso della linea 4 della ditta Giordano

E' stata modificata per consentire il collegamento fra le aree di sosta

MONREALE, 28 aprile – Il piano traffico messo a punto dal Comune in vista dei giorni di festa in onore del Santissimo Crocifisso prevede pure la modifica della tratta della linea urbana 4 della ditta “Autolinee Giordano” per il periodo compreso tra oggi e il 3 maggio.

Il provvedimento servirà per consentire il collegamento fra le aree di sosta istituite nel piazzale Ignazio Florio e via Aldo Moro (Campo Sportivo Conca d’Oro). Il percorso della linea 4, da oggi al 3 maggio, dalle 7 alle ore 19 (ultima corsa) sarà il seguente:

Capolinea di partenza/arrivo: piazzale Ignazio Florio.

Percorso: piazzale Ignazio Florio, via Circonvallazione (direzione Palermo), SS 186, Rocca, SS 186 (direzione Monreale), via Circonvallazione, via Aldo Moro, via Venero, via della Repubblica, largo Caruso, via Francesco Paolo Gravina, piazzale Ignazio Florio.

Percorso della linea 4, da domani al 1 maggio, dalle 19 alle 24 (ultima corsa) sarà il seguente:

Capolinea di partenza/arrivo: Piazzale Ignazio Florio.

Percorso: piazzale Ignazio Florio, via Circonvallazione (direzione Monreale), via Aldo Moro, via Venero, via della Repubblica, largo Caruso, via Francesco Paolo Gravina, piazzale Ignazio Florio.

Percorso della linea 4, il 2 maggio, dalle 19 all'1 del giorno 3 maggio (ultima corsa) sarà il seguente:

Capolinea di partenza/arrivo: piazzale Ignazio Florio.

Percorso: piazzale Ignazio Florio, via Circonvallazione (direzione Monreale), via Aldo Moro, via Venero, via della Repubblica, largo Caruso, via Francesco Paolo Gravina, piazzale Ignazio Florio.