Democrazia partecipata, ecco le proposte approvate dalla giunta municipale

Tra queste i cittadini saranno chiamati a scegliere tramite un avviso pubblico in via di definizione

MONREALE, 6 giugno – Anche per l’anno 2023 la somma del 2% dei trasferimenti regionali potrà essere destinata alle azioni di interesse comune, con forme di democrazia partecipata per un importo che per quest’anno è di 13.519.05 euro.

La legge regionale, infatti, prevede per i comuni l'obbligo di destinare almeno il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente con forme di democrazia partecipata , utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune.

La giunta municipale ha quindi approvato le seguenti proposte progettuali da sottoporre alla scelta della cittadinanza, ovvero l’attivazione del cinema presso la struttura comunale "Ex Cine-Teatro Imperia" mediante l'acquisto di un maxischermo; l’acquisto di arredo urbano; la creazione del Museo "Teatro dei Pupi Siciliani’’; l’acquisto e piantumazione di piante e alberi nelle vie, nelle piazze e nei giardini della città; l’acquisto di strumentazione per la Biblioteca comunale.

È stato dato mandato adesso ai dirigenti competenti, rispettivamente dell’Area Affari Generali, per la pubblicazione dell'avviso e l'esame delle istanze, e dell’Area Gestione Risorse, per l'iscrizione delle somme in bilancio.