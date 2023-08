Pezzingoli, un rottweiler bruciato a bordo strada

Da ieri giace presentando evidenti segni di ustioni sul corpo

MONREALE, 16 agosto – Una brutta scena, quella a cui si è costretti ad assistere in via Pezzingoli, nei pressi di via Esterna Sant’Elia. Un cane di grosse dimensioni, un rottweiler, giace a bordo strada, presentando evidenti segni di ustioni, come se qualcuno lo avesse volutamente bruciato.

Una scena davvero brutta che suscita diverse sensazioni di sgomento e che fa riflettere su quale livello di cattiveria possa arrivare certa gente.

A fare la brutta scoperta sono stati ieri alcuni nostri lettori, che hanno segnalato la presenza della carcassa animale lungo la strada. Il fatto risale con ogni probabilità a ieri, giornata di Ferragosto, poiché il giorno prima non c’era nulla.

Da capire se il quadrupede sia stato portato lì, dopo essere stato bruciato o se, invece, con le sue zampe sia giunto in quel posto, stremato e senza forze, accasciandosi per poi essere stato bruciato.

Il fatto, ovviamente, ha destato sdegno, così come un po’ di preoccupazione presso i residenti della zona, anche perché, soprattutto con questo caldo, è facile immaginare come l’inevitabile processo di decomposizione della carcassa possa costituire un grave problema igienico-sanitario. Il fatto è stato segnalato alla Polizia Municipale, cui adesso toccherà attivarsi per rimuovere la carcassa e ripristinare le normali condizioni sanitarie.