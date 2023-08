Percorre oltre 10 chilometri contromano in autostrada, intervengono i poliziotti soci dell'Anps di Monreale

Coraggioso intervento degli agenti che hanno sventato nei giorni scorsi un grande pericolo sull’autostrada Mazara-Palermo

PALERMO, 28 agosto –Durante il servizio di sabato scorso intorno alle 5.30 del mattino, due poliziotti della Polstrada sono riusciti ad evitare il peggio, intercettando e riuscendo a fermare un’automobile che viaggiava contromano sull’autostrada A-29.

In particolare, la pattuglia composta dal vice sovrintendente, Salvatore Intravaia, e dall’agente Michele Leotta in servizio presso la Polstrada di Palermo è riuscita a fermare la guida di un’automobile che aveva erroneamente imboccato l’autostrada in contromano. Quest’ultima proveniente dallo svincolo di Tommaso Natale si muoveva in contromano in direzione aeroporto.

Un miracoloso intervento quello messo in atto considerato l’alto livello di pericolosità del tratto autostradale in questione che contiene ben due gallerie già in passato luogo di incidenti e che presentava già nelle prime ore del mattino un certo flusso veicolare, pertanto la pattuglia della Polstrada mettendosi subito in movimento è riuscita a raggiungere l’autovettura all’altezza dell’aeroporto Falcone-Borsellino e riuscendo a rallentare il traffico senza pericolo per gli automobilisti ne ha arrestato la marcia.

Superata l’autovettura, infatti, mentre uno dei due poliziotti si occupava della gestione del traffico autostradale, l’altro riusciva a raggiungere a piedi, mettere in sicurezza e tranquillizzare la donna alla guida del veicolo che ha percorso oltre 10 chilometri in contromano. Ai successivi controlli la donna è risultata negativa a tutti i test effettuati e si è potuto rilevare che molto probabilmente si era immessa in autostrada non accorgendosi di averla imboccata in contromano.

Davvero un coraggioso intervento per i due poliziotti che nonostante fossero quasi a fine servizio con estrema prontezza sono riusciti a sventare un grande pericolo ed evitare la tragedia. I poliziotti sono soci dell’Associazione nazionale Polizia di Stato di Monreale e, in particolare, il vice sovrintendente Salvatore Intravaia è membro del consiglio direttivo della sezione.