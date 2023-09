Bagheria, Alessia Meli nuova dirigente amministrativa del Comune

L’avvocatessa monrealese ha vinto brillantemente il concorso

BAGHERIA, 1 settembre – L’avvocato Alessia Meli vince il concorso di dirigente amministrativo al Comune di Bagheria a tempo pieno e indeterminato. Si è classificata la prima in graduatoria riportando il massimo del punteggio sia alla prova scritta che a quella orale.

Un obiettivo importante per la professionista laureata in Giurisprudenza che vanta una notevole esperienza sia nel settore privato, in quanto ha lavorato in studi di legali prestigiosi che nel settore della pubblica amministrazione.

Laureata con 110 e lode in giurisprudenza, terza classificata all'esame di abilitazione per avvocato, ha conseguito un Master di II livello in Diritto delle pubbliche amministrazioni presso l'università degli studi di Palermo, ha esercitato per 13 anni la libera professione come avvocato penalista, è stata per due anni Esperto del Sindaco di Monreale in discipline giuridico amministrative e due anni funzionario avvocato presso l'acquedotto consortile Biviere dove ricopre la carica di vice direttore e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Infine, recentemente ha superato lo scritto del concorso per segretario comunale presso il Ministero dell'Interno e è in attesa della prova orale che si terrà a novembre.