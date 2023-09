La giunta delibera: via all'acquisto del maxischermo per il cinema

Arriverà grazie ai fondi della "Democrazia Pertecipata"

MONREALE, 13 settembre – La decisione di acquistare un maxischermo per il cineteatro Imperia con i fondi della cosiddetta “Democrazia Partecipata” adesso è nero su bianco. L'amministrazione comunale approva la relativa delibera che darà il via libera all'acquisto.

L'atto della giunta Arcidiacono, in pratica, stabilisce che l’importo di 13.519,05 euro, pari al 2% dei trasferimenti regionali per l’anno 2023, dovrà essere “utilizzato per la proposta di attivazione del Cinema presso la struttura comunale “Ex Cine Teatro Imperia” mediante l’acquisto di un maxischermo”. Sarà quindi adesso compito degli uffici dell’Area IV – Sezione Provveditorato predisporre gli atti gestionali per la realizzazione del progetto.

La scelta di destinare la somma all'acquisto del maxischermo per il cinema Imperia era maturata nello scorso mese di agosto quando era stata ufficializzata la notizia che i cittadini monrealesi con 103 voti di preferenza si erano espressi in favore di tale acquisto. La scelta aveva superato quella di impiegare i fondi per l'istituzione del teatro dei pupi che aveva raccolto 89 voti.