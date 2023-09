La vita di Padre Pino Puglisi raccontata ieri sera a Monreale

Attraverso il monologo scritto e recitato da Christian Di Domenico

MONREALE, 20 settembre – A 30 anni dall’uccisione di Padre Pino Puglisi un bellissimo momento di memoria ieri sera in piazza Guglielmo II a Monreale con il monologo “U Parrinu. La mia storia con Padre Pino Puglisi ucciso dalla mafia’’ a cura di Christian Di Domenico.

L’evento è stato promosso dall’Ufficio nazionale per la pastorale delle vocazioni con il suo direttore Don Michele Gianola in collaborazione con Don Nicola Gaglio, arciprete della cattedrale, e Don Maurizio Francoforte, attuale parroco di Brancaccio. Una narrazione originale e intensa che ha intrattenuto il pubblico che ha ascoltato così attraverso l’originale monologo di Christian Di Domenico il racconto della vita di Padre Pino Puglisi. L’autore e attore ha conosciuto personalmente padre Pino Puglisi e nello spettacolo lo racconta quale amico di famiglia, uomo di Chiesa e maestro di scuola.

Tra i passaggi più intensi della rappresentazione scenica quelli del racconto dell’uccisione di Padre Pino Puglisi avvenuta il 15 settembre 1993, giorno del suo 56esimo compleanno, e il passaggio di alcuni spaccati di vita dell’autore che ha conservato e fatto ascoltare al pubblico un audio con cui Padre Pino Puglisi si scusava per non aver potuto partecipare ad un appuntamento. Brevi momenti di vita quotidiana vissuti con Padre Pino Puglisi raccontati e interpretati con grande passione sono riusciti così a far emozionare davvero intensamente tutti nel ricordo di un sacerdote eccezionale che ha sacrificato la sua vita per gli altri, per il suo quartiere, per i suoi fratelli. Sulle note finali della canzone ‘’Le tasche piene di sassi’’ cantata da Jovanotti si è chiusa così una serata speciale nel ricordo del sacerdote ucciso dalla mafia 30 anni fa.