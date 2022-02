Il finanziamento da 300 mila euro per la viabilità di Pioppo e San Martino è il frutto del mio impegno

Riceviamo a pubblichiamo...

Signor Direttore,

nell’esprimerle vivi complimenti per la puntuale e professionale informazione, le chiedo di ospitare questa mia, finalizzata unicamente a completare l'articolo da Lei pubblicato in merito al finanziamento di alcune strade all'interno dei territori comunali di Pioppo e San Martino delle Scale.

Diceva Adrienne C. Moore, "Se la gratitudine venisse ripagata, saremmo tutti ricchi come Bill Gates". Io in ogni impegno o atto parlamentare mai ho cercato gratitudine o riconoscimenti, ritenendo un preciso dovere politico operare per la crescita e lo sviluppo della Sicilia. Ma credo che sia obbligatorio il sentimento della verità. Recentemente l’Amministrazione comunale ha ottenuto 300 mila euro da parte del dipartimento regionale per la Protezione Civile da destinare al ripristino della viabilità in alcune aree di Pioppo e San Martino, devastate dagli ultimi eventi calamitosi. Un finanziamento non certamente "piovuto dall'alto”, ma frutto di un mio impegno parlamentare condiviso dal Governo e votato in aula all'interno unanimità.

In occasione del dibattito sulla legge finanziaria, al fine di dotare i Comuni di Monreale, Altofonte e Piana degli Albanesi di risorse economiche per fronteggiare i danni derivanti dai vasti incendi, ho presentato un emendamento poi confluito nell'articolo 39 comma 2 che prevedeva la somma di un milione di euro in favore dei tre comuni del palermitano. Dopo il voto, il dirigente generale della Protezione Civile regionale con propria ordinanza del 30 dicembre 2021, utilizzando i finanziamenti previsti dal Poc 2014/ 2020, ha stanziato 300 mila euro in favore del ripristino della viabilità delle strade delle frazioni di Pioppo e San Martino delle Scale. E ho ottenuto i ringraziamenti dei sindaci di Altofonte e Piana degli Albanesi per questi finanziamenti che consentiranno di mitigare i danni derivanti dagli incendi.

Signor Direttore, La prego di credermi quando affermo che il vero sentimento che prova in questi casi un parlamentare è quello di avere adempiuto su un dovere di fedeltà al giuramento prestato di svolgere le funzioni parlamentari nell'esclusivo interesse della Sicilia e dei siciliani. E sono ulteriormente contento di avere esercitato il mio impegno parlamentare, anche in questa occasione per migliorare il territorio della mia città. Anche nel silenzio di alcuni. Ma nell'apprezzamento di tantissimi. La ringrazio per la ospitalità.