Sicilia: Salvino Caputo nominato vice coordinatore regionale dell'Udc

Terrana "Buon lavoro nell'interesse del partito"

PALERMO, 11 maggio – Va avanti in Sicilia la campagna di rafforzamento dell’Udc, che porta a temine l’azione di nuove adesioni. L’ ex deputato regionale Salvino Caputo è stato nominato vice coordinatore regionale del partito.

La nomina è stata fatta dal coordinatore regionale Decio Terrana, su indicazione del segretario Nazionale Lorenzo Cesa. Caputo, avvocato penalista, è stato due volte sindaco di Monreale e per tre legislature deputato all’ Assemblea Regionale Siciliana.

Il coordinatore regionale dell’ Udc, Decio Terrana – legge in una nota – augura al nuovo vice coordinatore regionale un proficuo lavoro affinché i principi ispiratori del partito possano essere sempre più presenti sul territorio siciliano con un’ attività politica animata da spirito di servizio e collaborazione.

Caputo ha competenza ed esperienza, sono sicuro che lavoreremo in grande sinergia nell’ interesse del partito, - ha dichiarato il Coordinatore Regionale Decio Terrana - continuano, le adesioni di amministratori all’ Udc e prosegue l’ attività di organizzazione del partito in tutta la Sicilia con autorevoli adesioni, al nuovo vice coordinatore – conclude Terrana – auguro un buon lavoro nel promuovere iniziative politiche volte a migliorare il territorio siciliano nell’ ottica di interpretare le esigenze dei cittadini che chiedono impegno, partecipazione e dedizione".

“Ringrazio Decio Terrana per il prestigioso incarico politico e per la fiducia riposta nella mia persona – ha fatto sapere Salvino Caputo - da sempre ho apprezzato la politica moderata e la forte vocazione europeista dell’ UDC, un partito di punta all’ interno del Centro-destra italiano, e riferimento del mondo cattolico con valori ed idee portati avanti con determinazione da un leader prestigioso come Lorenzo Cesa, sono consapevole – conclude Caputo - della grande responsabilità politica e sono certo che l’Udc in Sicilia diventerà ancor di più il punto di incontro e di riferimento di tutto il mondo moderato e cattolico”.