Musica: da venerdì le radio passeranno ''Giarena'', il nuovo singolo del monrealese Mess

Il brano è già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale. IL VIDEOCLIP

PALERMO, 28 giugno – Da venerdì prossimo, 30 giugno, sarà in rotazione radiofonica “Giarena” (Joseba Publishing), il nuovo singolo del cantante monrealese Pietro Messina, in arte Mess, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 23 giugno.

“Giarena” è un brano composto a quattro mani da Mess insieme a Luca Napolitano (Amici 8) con la direzione artistica di Gianni Testa. La canzone dal sapore estivo è caratterizzata da un sound latino che trasmette la voglia di libertà e spensieratezza. Con il suo ritmo che strizza l'occhio al reggaeton, ci ricorda che ormai l'estate è alle porte. Dicono che la felicità duri un solo istante, proprio come un amore estivo, proprio come una canzone, proprio come Giarena.

Spiega l’artista a proposito del brano: «“Giarena” racconta della spensieratezza, della libertà e della ventata di freschezza che entra dentro ognuno di noi con l’arrivo dell’estate. Con lei nuovi amori, nuove amicizie, nuovi viaggi e sogni da realizzare. Io e Luca abbiamo voluto creare un pezzo in grado di far ballare un pubblico ampio di età varia, mettendo insieme strofe giovanili e un ritornello che una volta ascoltato non riesce più ad uscire dalla tua testa».

Il videoclip di “Giarena” diretto dal regista Marko Carbone è stato girato in Sicilia. L’impronta del video è quella di trasportare lo spettatore nel pieno ritmo e clima estivo del brano ed evidenziare il carattere versatile e ben definito dell’artista.