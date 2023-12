Letteratura, a Mariella Sapienza il premio nazionale ''Paolo Amato''

Il riconoscimento le è stato conferito ieri a Ciminna

CIMINNA, 17 dicembre – leri pomeriggio, durante lo svolgimento della quinta edizione del premio letterario nazionale Paolo Amato, dedicato all’insigne architetto ciminnese del periodo barocco un prestigioso riconoscimento è stato assegnato alla poetessa e scrittrice monrealese, Mariella Sapienza.

La manifestazione premia l’impegno nelle lettere ed il valore etico della creatività e che si svolge annualmente (dopo una pausa di due anni dovuta al Covid) organizzata dal Circolo Culturale “Paolo Amato” di Ciminna.

La giuria del premio nazionale il cui bando si articola su tre sezioni: poesia in lingua italiana; poesia in lingua dialettale; libri editi, poesie e narrativa ha voluto premiare alla terza sezione, tra i finalisti, il libro scritto dalla Sapienza “Ayman – il bambino ritrovato” pubblicato nel 2021 dalla Casa Editrice Ex-Libris.

Non è la prima volta che alla Sapienza vengano conferiti premi ed attestazioni di questo genere, ma questo riconoscimento riveste particolare attenzione in quanto si tratta di un premio nazionale che l’ha vista primeggiare tra tantissimi partecipanti.