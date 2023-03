''Itaca e dintorni'', l’opera di Maria Rita Fedele protagonista ieri al liceo Galilei

In occasione della giornata internazionale della donna si è discusso del femminile tra mito e filosofia

PALERMO, 9 marzo – Si è tenuta ieri, in occasione della giornata internazionale della donna, presso il liceo Galilei di Palermo la presentazione del volume di Maria Rita Fedele, Itaca e dintorni, edito dalla casa editrice Mimesis, nella collana "Babel, le parole della filosofia’’.

L’opera si occupa della ricostruzione e dell’analisi delle narrazioni stereotipiche del femminile tra miti e filosofie. La presentazione del libro, rivolta alle classi quinte e a una quarta del liceo, è stata aperta da Maddalena Scannaliato, docente della scuola, la quale ha portato i saluti del dirigente scolastico, Chiara Di Prima.

Ilaria Caputo ha illustrato la sua rassegna di opere dedicate all'esplorazione della soggettività femminile con temi che si intrecciano con quelli del saggio di Maria Rita Fedele, riproducendone, in particolare, alcune figure come Demetra, Eco, Cassandra e Tacita Muta. Mariella Pasinati, Presidente Biblioteca delle donne e Centro di Consulenza legale UDI Palermo, in collegamento online ha valorizzato invece alcuni snodi del saggio con particolare riferimento agli stereotipi ancora presenti nell'immaginario collettivo delle nuove generazioni circa i ruoli maschili e femminili.

Ha dialogato con l’autrice Lorenzo Palumbo, Presidente del Festival delle Filosofie di Palermo e dell'Associazione Lympha, che ha rivolto il suo apprezzamento verso il testo di Maria Rita Fedele per il tema della decostruzione delle figure Tacita Muta e delle Sirene.