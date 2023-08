Arcidiocesi, l’arcivescovo Isacchi consegna le nomine agli insegnanti di religione

Dal 1 settembre gli insegnanti di religione cattolica prenderanno servizio nelle scuole dell’arcidiocesi

MONREALE, 25 agosto – Oggi l’arcivescovo di Monreale, Gualtiero Isacchi, ha consegnato personalmente ai docenti le proposte di nomina, incarichi di insegnamento di religione cattolica, per l'anno scolastico 2023-2024.

‘’L'insegnante di Religione non è un semplice lavoratore - ha sottolineato l'Arcivescovo - ma un inviato, ha una missione delicata e particolare: prendersi cura della persona. Accompagna lo studente durante tutto il percorso scolastico, e lo aiuta a rendere la vita unica e irripetibile. In modo sincero, senza un secondo fine, il docente di religione - ha concluso l’arcivescovo - cerca di rendere speciale ogni incontro, ama lo studente per come è, accettando pregi e difetti, e spesso è colui che li supporta nei momenti difficili''.

All’incontro è stato presente anche Don Carmelo Migliore, assistente spirituale dell’Ufficio diocesano per la scuola e l’università.