Pioppo, domenica passeggiata al fiume Sant'Elia

L'iniziativa organizzata dal Comitato Pioppo Comune in occasione della Giornata Mondiale delle zone umide

MONREALE, 1 febbraio – Domani sarà la Giornata Mondiale delle zone umide. Il Comitato Pioppo Comune, di intesa con il Forum del Contratto di fiume e di costa dell'Oreto e in collaborazione con l'associazione Italia Nostra, invita a visitare il fiume Sant'Elia.

Per far vivere e apprezzare la ricchezza biologica di questi ecosistemi unici e fondamentali per la vita. L'escursione è stata organizzata per domenica prossima (5 febbraio). L'appuntamento con i partecipanti è alle ore 10 davanti l'ufficio postale, via Provinciale 222 a Pioppo. La passeggiata durerà circa 2 ore.

La Giornata delle aree umide si celebra annualmente il 2 febbraio in occasione dell'anniversario della Convenzione di Ramsar (Iran) firmata il 2 febbraio 1971, un trattato intergovernativo con scopo globale, riguardante la conservazione e la gestione degli ecosistemi naturali.

Come previsto nell’accordo internazionale della Convenzione di Ramsar – 1971, le zone umide sono rappresentate dalle distese di paludi, di stagni, di torbiere o di acque naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è statica o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese d’acqua marina la cui profondità, a bassa marea, non eccede i sei metri.

La Convenzione di Ramsar è lo strumento che fornisce ai 170 Paesi firmatari le Linee Guida per la conservazione e l’uso razionale di queste aree e delle loro risorse, ed è l’unico trattato internazionale sull’ambiente che si occupa di questi particolari ecosistemi che, oltre ad accogliere e conservare una ricca diversità biologica di piante, uccelli, mammiferi, rettili, anfibi, pesci e invertebrati, garantiscono ingenti risorse di acqua e cibo e altri servizi ecosistemici, e svolgono una funzione fondamentale nella mitigazione dei cambiamenti climatici.