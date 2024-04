Cine teatro Imperia, domenica sera c'è il concerto ''Palermo-Buenos Aires'' per pianoforte e fisarmonica

Sarà tenuto da Manuela Quadrante e Pierpaolo Petta. Appuntamento alle ore 21

MONREALE, 17 aprile – Domenica sera, alle ore 21, nell'ambito della stagione di spettacoli organizzata al cine teatro Imperia, si terrà il concerto “Palermo, Buenos Aires”, concerto per pianoforte e fisarmonica eseguito da Manuela quadrante e Pierpaolo Petta.

Si tratta di un progetto musicale che nasce con la volontà di portare sul palco, a 50 anni dall’uscita dell’album “Libertango”(1974), un omaggio al nuevo tango e al suo ideatore, l’italo argentino Astor Piazzolla, compositore e bandoneonista.

L’album, che venne registrato a Milano, con l’aiuto di Aldo Pagani, suo manager e produttore, ha segnato un punto di svolta nella carriera del compositore, che fu definitivamente consacrato alla fama mondiale, e riuscì a dimostrare il suo talento nel fondere il tango con le influenze jazz. “L’assassino del tango”, così veniva chiamato Piazzolla da critici e detrattori, ha di fatto rivoluzionato questo genere musicale, utilizzando oltre alle armonie “nuove” anche organici strumentali innovativi, catturando così l’attenzione di un pubblico internazionale.

Nel concerto di giorno 21 aprile al nuovo Cineteatro Imperia di Monreale, ascolteremo tra le più iconiche composizioni del “Gran Astor”, tratte sia dal capolavoro del 1974, tra le quali Libertango e Meditango che dalla colonna sonora appositamente scritta per il film “Enrico IV” (1984) di Marco Bellocchio, tratto dall’omonimo capolavoro di Luigi Pirandello, tra cui Oblivion.

Il duo fisarmonica pianoforte conferisce delle possibilità timbriche ed espressive peculiari, grazie alla possibilità di sfuttare sia l’elemento ritmico e percussivo, che quello melodico, che entrambi gli strumenti possono pienamente utilizzare.

Il viaggio immaginifico del tango nuevo parte dalla sua capitale d’origine, Buenos Aires, alla Francia di Richard Galliano, il compositore italo francese che più di tutti fu influenzato dallo stile di Piazzolla, di cui ascolteremo Tango pour Claude. Passando per Palermo, la città dei musicisti, incontra le composizioni di Pierpaolo Petta, compositore di origini arbereshe che in questo progetto presenta tre brani originali, Mos prit, Milongon, Palermo, insieme a una rivisitazione per fisarmonica sola dell’Inverno di Vivaldi, tratto da Le stagioni. Con una curiosità che forse molti non sanno: Palermo è anche un barrio di Buenos Aires, ricco di fermento culturale ed artistico, il cui nome tradisce un legame con la nostra città davvero insospettabile: il culto dell’antico patrono San Benedetto il Moro. Da Palermo, per l’appunto.

Curriculum vitae ed artistici sintetici

PIERPAOLO PETTA, fisarmonica

Pierpaolo Petta è un musicista e compositore italiano di origini arbëreshe ed è nato a Palermo nel 1978. Vive tra la città di Piana degli Albanesi e la città di Palermo alle quali è fortemente legato. Si

diploma al Conservatorio V. Bellini di Palermo in Contrabbasso e Musica Jazz con il massimo dei voti e consegue anche i compimenti di Composizione. Si appassiona alla fisarmonica da giovanissimo e tiene corsi di perfezionamento Jazz con Frank Marocco, chiamato il Charlie Parker della fisarmonica. È leader di progetti che vanno dal Solo al Gruppo, con i quali ha svolto innumerevoli concerti in diversi paesi del mondo. Si è esibito in palcoscenici quali il Teatro antico di Taormina, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Politeama di Palermo, il Teatro Comunale di Bologna, Albania, America, Germania, Israele, Macedonia, Malta, Montenegro, Romania. Nel 2023 è stato solista con l’Orchestra Sinfonica Siciliana nella stagione estiva della stessa. In Albania si è esibito anche alla presenza del Presidente della Repubblica Ilir Meta. Ha collaborato con importanti artisti della scena nazionale ed internazionale e ne citiamo alcuni: Nicola Piovani, Antonella Ruggiero, Inva Mula, Olen Cesari, Franco Scaldati, Sergio Vespertino, Gabriele Coen, Paolo

Romano Sha One. Ha all’attivo numerose produzioni discografiche sia da leader che da side (ricordiamo la trilogia Mos Prit, Kërkim, Zjarri), ed ha pubblicato due testi: La Fisarmonica nel Jazz e La musica popolare di Piana degli Albanesi

MANUELA QUADRANTE, Pianoforte

Nata a Palermo, dopo la maturità classica conseguita col massimo dei voti al Liceo “E.Basile” di Monreale, si è diplomata in Pianoforte e Didattica della Musica presso il Conservatorio “Alessandro Scarlatti”, già “Vincenzo Bellini”, e si è laureata in Lettere classiche presso l’Università degli studi di Palermo. Ha svolto attività concertistica come pianista ed accompagnatrice al pianoforte con cantanti, archi, fiati, fisarmonica, duo pianoforte a 4 mani, collaborando con diversi enti cameristici tra cui l’“Associazione Siciliana Amici della Musica”, “Gli Armonici”, “Siem Bologna”, “Almo collegio Borromeo” etc. Ha svolto attività come corista all’interno dell’ “Associazione Eufonia” diretta da Fabio Ciulla, con collaborazioni con la “Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana”, l’ “Arianna art ensemble”, l’associazione “Antonio il Verso” di Palermo. E’ stata direttrice artistica della rassegna “Festival delle musiche” di Monreale per le edizioni 2019 e 2020.

Abilitata nelle discipline musicali e specializzata nelle attività per il sostegno, è docente di ruolo, attualmente titolare sull’insegnamento di sostegno presso la scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “F. Morvillo” di Monreale.