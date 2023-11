Scuola Morvillo, ieri con ''DonnAttiva'' un convegno per la giornata contro la violenza sulle donne

Si è svolto nell’aula magna “Luigi Caracausi” della scuola

MONREALE, 24 novembre -In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, nell’aula magna “Luigi Caracausi” della scuola Morvillo, si è svolto, ieri mattina, un importante convegno-dibattito in collaborazione con l’associazione “DonnAttiva”.

L’incontro, fortemente voluto da Francesca Giammona, dirigente dell’istituto, ha avuto come relatori Chiara Priolo, referente alla legalità della scuola Morvillo, Maria Pupella e Rosaria Messina, entrambe operatrici volontarie del centro di ascolto Donna presso la Caritas di Monreale.

Dopo i saluti istituzionali di Alberto Arcidiacono, sindaco di Monreale, della dirigente Francesca Giammona e della presidentessa dell’associazione DonnAttiva, Ina Modica, le relatrici hanno condotto un dialogo con gli studenti sulle tematiche relative alla legalità, al femminicidio, ai centri di ascolto, agli stereotipi di genere, alle discriminazioni e all'affettività. L'incontro è stato anche un'occasione per dare voce alle emozioni provate in merito agli avvenimenti degli ultimi giorni.

Infine, alcuni studenti della classe 3ªD hanno rappresentato delle scene per mettere in evidenza le discriminazioni e gli stereotipi di genere e la violenza domestica.

“Questi momenti formativi non possono mancare in una scuola”, dichiara Francesca Giammona, “l’età dei nostri ragazzi è oltremodo delicata e c’è bisogno di tanto dialogo e di riferimenti certi per superare atteggiamenti discriminatori e incrementare l’educazione all’affettività. Siamo grati al sindaco la cui presenza fra i ragazzi è un punto di riferimento certo, ci teniamo a ringraziare sia Ina Modica che ha immediatamente accolto l’invito coadiuvando l’organizzazione di questo incontro che Maria Pupella e Rosaria Messina che in modo semplice ma efficace sono arrivati al cuore dei nostri ragazzi e, soprattutto, tengo a ringraziare tutti i docenti della scuola per la loro incessante azione di sensibilizzazione a tematiche importanti come quelle trattate oggi”.