Settimana dello Studente, concluse ieri le attività e i corsi al liceo Basile

Le lezioni, al ritorno dalle vacanze, riprenderanno regolarmente l'8 gennaio

MONREALE, 22 dicembre – Si è conclusa ieri la "Settimana dello Studente" al Liceo Basile, che dal 9 al 20 dicembre ha impegnato gli studenti in diverse attività, fuori dai canoni delle solite attività curriculari.

Dopo le ottime esperienze degli anni passati, i rappresentanti di istituto hanno ricevuto l'ok dalla preside Concetta Giannino per replicare la settimana per un altro anno. Durante questi dieci giorni abbondanti, sono stati gli studenti stessi (a volte aiutati da diversi professori) a portare avanti le attività durante l'orario scolastico: corsi di recupero e/o potenziamento per chi lamentava qualche lacuna, corsi di materie extra-scolastiche come scacchi o fotografia, progetti come il cineforum, dibattiti su temi di attualità come il femminicidio o la lotta per la difesa dell'ambiente, attività nei laboratori, incontri e conferenze a scopo didattico e comunque la possibilità di farsi interrogare dai propri docenti.

Durante la settimana, molti studenti e professori hanno pure organizzato diversi eventi da replicare poi durante i due giorni di Open Day, tenutosi il venerdì e il sabato a cavallo tra la prima e la seconda settimana, dove la scuola è stata aperta agli alunni delle classi terze medie di Monreale, e nella Notte Dei Licei, in programma la notte del 17 Gennaio 2020: iniziativa alle quali non partecipano solo alunni dell'istituto, ma aperte praticamente a chiunque: alunni passati e futuri, professori universitari, amici degli studenti etc.

"La Settimana Dello Studente ci ha aiutato molto – affermano alcuni alunni della 3B scientifico - grazie ad essa, infatti, molti di noi sono riusciti a recuperare diverse materie. Inoltre è stata molto rilassante, senza i ritmi stressanti e forzati della solita routine siamo riusciti a lavorare bene e meglio. Siamo contenti che l'esperimento della settimana sia riuscito anche quest'anno, e adesso non vediamo l'ora di goderci le vacanze!”

Ieri dunque è stato l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie. L'istituto riaprirà i battenti giorno 8 Gennaio.

*studente della 3B scientifico