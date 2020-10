Tour de force per l'Atletico, contro l'Alcamo si gioca domani

Il match non si disputerà più stasera, ma domani alle 20.30

MONREALE, 14 ottobre – Sembra non avere fine la sequela di eventi che ha coinvolto il rinvio della partita contro l'Alcamo. Il match - valido per la prima di campionato - avrebbe dovuto disputarsi sabato scorso ma, per gravi motivi in seno alla dirigenza, questo è stato spostato definitivamente a domani.

La comunicazione ufficiale e definitiva è arrivata a qualche ora dalla pubblicazione del nostro pezzo, in cui aggiornavamo sul rinvio a questa sera della sfida contro l'Alcamo. Attenendoci alle fonti ufficiali, adesso si può affermare con la dovuta esattezza: Atletico Monreale - Alcamo Futsal si giocherà domani al campo Archimede Pitagorico. Questo, evidentemente, comporterà delle valutazioni in merito alla gestione delle risorse energetiche della squadra, con un vero e proprio tour de force che si dispiegherà nel solo arco di tre giorni, visto che sabato si scenderà di nuovo in campo. L'incontro di domani, a porte chiuse, sarà comunque visibile a partire dalle ore 20.30 sulla pagina facebook della squadra rossoblu e su quella di Monreale News, media partner per le partite dei colchoneros.