Calcio a 5: Serie C2. Ancora un colpo per l’Atletico: arriva Roberto Macaluso

Proviene dal Tiki Taka Palermo. Gioca da laterale e da pivot

MONREALE, 16 agosto – Non si arresta la campagna di rafforzamento dell’Atletico Monreale, società che si appresta a disputare il prossimo campionato di Serie C2 di calcio a 5. Dopo il tesseramento di diverse importanti pedine, adesso è la volta di Roberto Macaluso.

34 anni, gioca da laterale e da pivot, Roberto Macaluso, è reduce da una positiva stagione nelle fila del Tiki Taka in serie C1. In precedenza ha vestito per due anni la maglia del Club P5 di cui uno condito dalla promozione dalla C2 alla C1. Il giocatore, però, vanta pure significative esperienza nel mondo del calcio a 11, con il Borgo Nuovo e con il Calcio Sicilia.

Esperienza, ma soprattutto tecnica sopraffina, sono le qualità che più hanno spinto la dirigenza del club monrealese a cercarlo e a tesserarlo, nella convinzione che potrà aiutare la squadra a fare quel salto di qualità, necessario per vivere una stagione esaltante, come, purtroppo, non è stato possibile vivere nella passata stagione.

“In società – afferma la dirigenza dei colchoneros – entusiasmo a tutti i livelli ha conquistato tutti per il suo gioco. Abbiamo faticato tanto per convincere lui e il Tiki Taka che ringraziamo. Adesso è ufficialmente un giocatore dell'Atletico e siamo sicuri che anche con il suo contributo diremo la nostra in questo campionato”.