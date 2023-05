Calcio a 5: Final Four di Coppa Sicilia. L’Atletico va in finale e agguanta la Serie C1

I ragazzi di mister Macaluso compiono una storica impresa, vincendo 4-1 contro il Kalat. Domani finale contro il Ferla

ROSOLINI, 20 maggio – Sono stati sessanta minuti al cardiopalma, ma l’Atletico può finalmente urlarlo al cielo: è Serie C1. Dopo un anno pieno di alti e bassi, la squadra di mister Macaluso è riuscita ad imporsi sul Futsal Kalat Project per 4-1, qualificandosi per la finale e guadagnandosi di diritto la promozione al prossimo campionato di Serie C1.

Prestazione matura dei “colchoneros”, riusciti a rimontare e poi a consolidare il vantaggio sui rivali del Futsal Kalat Project. La formazione di Caltagirone ha terminato in quinta posizione il Girone D di categoria, riuscendo però a stupire in Coppa, arrivando fino alle Final Four di Rosolini. L’Atletico non si è fatto impressionare, neanche dopo il gol subito dopo pochi secondi col gol di Giuseppe Milazzo.

I monrealesi dopo un attimo di ambientazione nel terreno verde acqua del PalaTricomi, hanno iniziato a pressare in maniera asfissiante gli avversari. Il vantaggio catanese è durato solo cinque minuti: Matteo Lupo conclude un’ottima azione corale portando sul pareggio i suoi. La partita risulta bloccata, ma è l’Atletico a prendere in mano la situazione ed il pallino del gioco, riuscendo a trovare il vantaggio al 20’ grazie alla stoccata di Roberto Grimaudo.

Il secondo tempo inizia: l’Atletico teme un Kalat arrembante, ma i bianchi di Caltagirone incespicano spesso con la sfera, non riuscendo a scalfire una difesa simile ad una muraglia. Prestazione da lode per Tony Costanzo e Giovanni Salamone, che in più occasioni calano giù la saracinesca. L’Atletico spinge per consolidare il vantaggio, riuscendoci al 18’ della ripresa con la sfortunata autorete di Milazzo su un’azione di contropiede e al 24’ con la rete di capitan Salamone, a mettere la firma decisiva su una prestazione fantastica e sulla qualificazione alla finale.

La vittoria però ha un duplice, dolce, significato: oltre alla finale, l’Atletico si è aggiudicato anche la partecipazione al prossimo campionato di Serie C1. Un successo enorme e una festa grande per la società del presidente Vaglica, promossa per la prima volta nella categoria. Lacrime miste a urli di gioia hanno poi fatto da sfondo al PalaTricomi pieno di magliette celebrative e tanti sorrisi.

Il lavoro non è ancora finito: domani alle ore 17, sempre nel palazzetto della città di Rosolini, è prevista la finale contro la vincente dell’altra partita odierna, il Futsal Ferla, che ha eliminato il Vigor Itala ai supplementari con il punteggio di 3-2. Ma almeno fino a domani mattina, ai “colchoneros” sarà concesso festeggiare, perché l’anno prossimo, C1 saranno anche loro.