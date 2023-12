Si è concluso oggi il ''2° Memorial Isidoro Giangreco'': è stata una festa di sport

Il torneo di calcio a 5 era riservato alle categorie giovanili. LE FOTO

MONREALE, 30 dicembre – Si è concluso stamattina al campo Archimede di Monreale, il 2° “Memorial Isidoro Giangreco”, torneo riservato alle categorie giovanili organizzato da Alessio Tarallo e dal Futsal Club Monreale.

È stata una festa di sport alla quale hanno partecipato il Pioppo Futsal, Il Futsal Altofonte, la Conca D’Oro Monreale, Grisi e appunto il Futsal Club Monreale.

Ecco i verdetti della manifestazione:

Categoria Piccoli Amici :

1 classificata : Futsal Club Monreale

Miglior Portiere : Federico Ghionna (F.Monreale)

M.Giocatore : Paolo Scalia (F.Monreale)

Capocannoniere : Gioele Viola (Conca D’Oro)

Categoria Primi Calci :

1 Classificata : Conca D’Oro Monreale

M.Portiere : Giorgio Canceci (Conca D’Oro)

M.Giocatore : Gioele Oliveri (Conca D’Oro)

Capocannoniere : Manuel Ferreri (F.Monreale)

Categoria Pulcini :

1 Classificata: Conca D’Oro Monreale

M.Portiere : Gabriele Bongiorno (F.Altofonte)

M.Giocatore : Andrea La Barbera (F.Altofonte)

Capocannoniere :Manuel Marchese (F.Monreale)

Categoria Esordienti:

1 Classificata: Futsal Club Monreale

M.Portiere : Davide Sardisco (F.Monreale)

M.Giocatore : Marco Favaloro (F.Monreale)

Capocannoniere: Daniele Sorrentino (F.Monreale)

Categoria Giovanissimi :

1 Classificata: Conca D’Oro Monreale

M.Portiere : Davide Sardisco (F.Monreale)

Capocannoniere: Riccardo Lo Iacono (Conca D’Oro)

Le parole di Alessio Tarallo : “Con la mia società stiamo puntando molto sui piccoli. Nono c’èniente d più bello che vederli giocare, competere, divertirsi, abbracciarsi , vederli gioire. Ancora una volta è stata festa per lo sport. Tutto questo grazie alla società che hanno partecipato e un grazie in particolare alla nostra amministrazione sempre vicina allo sport: dal primo cittadino Alberto Arcidiacono all’assessore allo Sport Letizia Sardisco che ringrazio personalmente per la voglia e la dedizione che ha per lo sport riuscendo ad appoggiare ogni manifestazione. Un grazie ai consiglieri presenti oggi Santina Alduina sempre vicina alla nostra società. Un grazie agli altri consiglieri presenti oggi Rosario Ferreri e Flavio Pillitteri.

Un grazie particolare all’ amico Salvo Giangreco per la costante vicinanza alla nostra squadra e oggi pensiamo che il ricordo di papà Isidoro sia stato ricordato al meglio dai nostri piccoli campioni, siamo sicuri che da lassù sia contento e orgoglioso”.