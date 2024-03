Calcio a 5: Serie C1. L'Atletico C1 è riuscito di nuovo: salvezza agguantata grazie alla vittoria sul Palermo C5

Basta un semplice 4-2 agli uomini di Macaluso: salvezza raggiunta e ottavo posto conquistato

PALERMO, 23 marzo – "Impossible is nothing" diceva uno spot di una famosa azienda. Una frase fatta, di circostanza, ma che risuona come una lieta ninna nanna a questa stagione pazza dell'Atletico Monreale, che ama riuscire quando tutto sembrava perduto.

Sei partite fa, effettivamente, ogni cosa portava a pensare a questo: ma la squadra di mister Macaluso non ha mai mollato, centrando ben 5 vittorie nelle ultime 6 uscite e centrando un obiettivo che sembrava ormai fuori portata.

I "colchoneros" terminano la loro stagione addirittura all'ottavo e quintultimo posto, grazie a questo clamoroso rush finale. Oggi al Pala Don Bosco vi era una folta schiera di sostenitori "colchoneros", che hanno esultato al triplice fischio.

Gara condotta in scioltezza dagli ospiti, traditi dalla doppietta di Macaluso e dalle reti di Matteo Lupo e Gentile. La partita è stata subito indirizzata nel primo tempo con il primo gol di Macaluso su punizione a due: nella ripresa, il Palermo accorcia le distanze con la rete di Saviano.

L'Atletico chiude i giochi con una scarica di reti in rapida successione: prima con la seconda rete di Macaluso, poi con la realizzazione di Matteo Lupo. Chiude la partita la rete di Gentile dopo un bellissimo tacco a liberarlo di Lo Giudice. Il gol sul finale di Lucchese non cambia il verdetto finale: il 4-2 del Pala Don Bosco concede la salvezza all'Atletico e, al tempo stesso, il Palermo è sicuro di fare i playoff vista la vittoria del 3M che chiude il margine a meno di dieci punti tra seconda e terza.

Un traguardo storico ed incredibile, raggiunto nonostante le difficoltà di una prima stagione in C1. Il verdetto scatena la festa nel gruppo squadra: l'obiettivo adesso è migliorare lo score raggiunto quest'anno, già reso importante dalla cavalcata finale che ha portato ad una magica salvezza.