Calcio a 5: l’Under 19 del Villaurea Monreale vince il campionato regionale

I ragazzi di Bobo Di Leo piegano per 3-2 la resistenza degli 89ers e mettono in bacheca il terzo titolo consecutivo

SAN CATALDO, 17 aprile – Metti assieme la voglia matta di ottenere il risultato, la qualità di alcuni giocatori, senza dimenticare ovviamente il contributo della dea bendata e il risultato che ottieni è il titolo regionale Under 19. Il terzo consecutivo della storia recente del Villaurea.

Sono state queste le componenti che oggi hanno indirizzato la finale regionale del campionato Under 19 di calcio a 5 dalla parte dei salesiani, che vincendo per 3-2 con un gol in pieno recupero, piegano la resistenza di un ottimo Palermo 89ers e, come detto, mettono nella bacheca del Paladonbosco la terza vittoria di fila della categoria.

Un titolo fortemente voluto, maturato giorno dopo giorno, al termine di un percorso di crescita di un gruppo partito in sordina, ma poi arrivato in carrozza ad un traguardo che, da solo, spiega la qualità del lavoro svolto da mister Bobo Di Leo e da tutto il suo valido staff.

Oggi, però, ci sono state da sudare le proverbiali sette camicie per aver ragione di una formazione gialloblu che ci ha sempre creduto e che ha avuto il merito di agguantare un pari insperato a poco meno di 2’ dal termine. A quel punto tutto lo staff verdeazzurro ha sudato freddo. Il Villaurea, infatti, aveva finito la benzina e la supremazia territoriale del secondo tempo degli 89ers ne era stata la più chiara testimonianza. Troppo poco lucidi i giocatori di mister Di Leo, per sperare di far male ad una formazione avversaria che sembrava averne decisamente di più.

Ci voleva una prodezza personale, un’invenzione che rimarcasse le distanze. Ci ha pensato (e chi sennò?) Paolo Scalavino che, approfittando di un errore del piazzamento della barriera avversaria, in pieno recupero ha scaraventato in rete un tiro che ha trasformato in oro la partita del Villaurea.

A quel punto è esplosa la panchina salesiana, anche perché qualche secondo dopo è arrivato il triplice fischio.

Eppure il match si era messo male per i salesiani che erano stati costretti a rincorrere dopo il gol dell’iniziale vantaggio 89ers, siglato dall’ex Muratore. I verdeazzurri però non si disunivano e prima con La Barbera, poi con Scalavino, ribaltavano la situazione, andando in vantaggio al riposo.

Nella ripresa un calo brusco del Villaurea coincideva con la vistosa crescita degli 89ers che, mattone dopo mattone, costruivano la loro rimonta, culminata a 2’ dal termine dal gol da distanza ravvicinata di Strongoli, con il quinto di movimento schierato.

Quando tutto sembrava dire “overtime”, ci pensava Scalavino, anche se, nella circostanza, qualche responsabilità può essere addossata al portiere gialloblu.

Poi la premiazione e le tradizionali foto di rito. Era il terzo successo Villaurea, segno di un lavoro paziente e di qualità che continua a dare i suoi frutti.