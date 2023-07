Giuseppe Schirò, grande archivista e storico monrealese

Ricorre oggi l’anniversario della nascita avvenuta il 9 luglio del 1927

MONREALE, 9 luglio – Ricorre oggi l’anniversario della nascita di Giuseppe Schirò, docente, archivista e storico di Monreale. Al professore Schirò si deve la ricostruzione e sistemazione del patrimonio archivistico dell’arcidiocesi e di quello bibliotecario della città di Monreale.

Laureato in lettere all'Università degli studi di Palermo e diplomato in archivistica e paleografia della scuola dell'Archivio di Stato di Palermo a partire dalla seconda metà del ‘900 e fino al 1986 diresse la biblioteca comunale di Monreale per oltre un trentennio. Fu per oltre un decennio direttore dell'Archivio storico diocesano di Monreale. A lui si deve il riordino di decine di importanti archivi, ecclesiastici e civili, tra cui proprio quello diocesano di Monreale, che costituisce ancora oggi un modello di gestione e valorizzazione davvero unico, riconosciuto dall’Unesco e in grado di essere consultato anche on line dagli studiosi di tutto il mondo. La sua opera è stata fondamentale e di immenso valore per la sopravvivenza di una mole ingente di documenti d’archivio e storici che prima del suo intervento apparivano sparsi e custoditi in modo confuso.

La sua gestione fu non solo lungimirante, ma anche innovativa nel rilancio dell’importanza e della salvaguardia degli archivi e della biblioteca comunale di Monreale. Anche il fondo del seminario arcivescovile di Monreale è descritto nell'inventario dell'Archivio storico seminario arcivescovile di Monreale e fu riordinato proprio da Giuseppe Schirò, per incarico dell’amministrazione della Provincia Regionale di Palermo nel 1992. Nel 1995 completò il riordino dell'Archivio storico di Monreale, formato in buona parte dalla documentazione più antica delle carte appartenenti al Comune e all'Arcidiocesi.

La sua figura di storico e intellettuale è stata ricordata lo scorso 22 aprile durante la celebrazione dei trent’anni dall’apertura al pubblico dell’Archivio storico diocesano. “Al ricordo di Giuseppe Schirò, archivista e storico monrealese - ha affermato don Giovanni Vitale, attuale direttore dell’archivio storico diocesano – va la nostra profonda gratitudine e ammirazione per avere con zelo, passione e instancabile fatica, trasformato una gran quantità di carte e documenti, abbandonati in modo confuso, in un prestigioso patrimonio culturale fruibile dall’intera collettività”.

Morto a 79 anni, nel 2007, dopo una vita dedicata a catalogare i principali volumi storico-religiosi di Palermo e Monreale, Giuseppe Schirò ha lasciato in eredità diversi scritti tra cui spiccano diverse monografie e saggi di storia di Monreale, oltre a diversi inventari d'archivio e un volume su ‘’Le biblioteche di Monreale: la Biblioteca del Seminario e la Biblioteca comunale”. La sua biblioteca è stata donata dagli eredi al seminario arcivescovile di Monreale e nel 2011 gli è stato intitolato l'Archivio storico comunale di Monreale.