Deve pagare una cartella di 45 mila euro, il tribunale gli dà ragione

Tardiva la costituzione dell’Agenzia delle Entrate

MONREALE, 25 marzo – Aveva ricevuto un’intimazione di pagamento per oltre 45 mila euro. Contributi che non avrebbe pagato. Il tribunale però gli ha concesso l’annullamento della cartella, facendogli tirare un sospiro di sollievo.

È la vicenda capitata a N.S. che il 26 maggio scorso aveva ricevuto l’intimazione da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Trapani, con la quale gli veniva contestato il mancato versamento di alcuni contributi e, di conseguenza, il pagamento della somma di 45.000 euro, oltre interessi e sanzioni.

Per questo N.S. decideva di rivolgersi all’associazione Konsumer di Monreale gestita dagli avvocati Manlio Di Miceli, Angelo Malizia e Anna La Corte dell’omonimo studio.

Nella fattispecie, proprio per la tipologia del caso, N.S. riceveva l’assistenza legale da parte di quest’ultima, esperta nell'ambito del diritto tributario e nella risoluzione di contenziosi bancari.

L’avvocato La Corte, nel giudizio che si instaurava innanzi al Tribunale di Trapani, sezione Lavoro, faceva rilevare la tardiva costituzione da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e, soprattutto, che la stessa non aveva fornito prova di aver regolarmente notificato la cartella impugnata, né di essere in possesso di precedenti atti interruttivi della prescrizione.

Per tali motivi, il giudice del lavoro, accogliendo in toto le tesi difensive del legale, annullava interamente la cartella di pagamento, contenuta nella suindicata intimazione, di oltre 45.000 euro a lui pervenuta e, contestualmente, condannava l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Trapani, al pagamento delle spese di lite.

“Questa importante vittoria – ha dichiarato l’avvocato Anna La Corte – costituisce, per me e per i miei colleghi, una grande soddisfazione e gratificazione, sia sotto il profilo umano che professionale ed è la dimostrazione di come lo sportello Konsumer di Monreale sia una realtà importante per la tutela dei diritti dei consumatori. Invito, pertanto, coloro che abbiano esposizioni debitorie o altre problematiche con Società di consumo a contattare l’associazione Konsumer, sede di Monreale. Saremo lieti di poter dare loro una mano così come è stato fatto con il signor. N.S.”.