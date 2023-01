Tutela dei consumatori, anche a Monreale arriva l'associazione ''Konsumer Italia''

Sarà rappresentata dagli avvocati Manlio Di Miceli, Anna La Corte e Angelo Malizia

MONREALE, 24 gennaio – L’associazione dei consumatori Konsumer Italia, con sedi in tutto il territorio nazionale e regionale, apre una propria sede nella città di Monreale per consentire ai cittadini monrealesi di avvalersi di una realtà organizzata e rappresentativa, che saprà spendersi per la legittima tutela dei loro diritti.

A darne l’annuncio, in una nota, il suo presidente regionale, l’avvocato Giancarlo Pocorobba. “Sono ben felice di dare il benvenuto all’interno della nostra famiglia agli avvocati Manlio Di Miceli, Anna La Corte e Angelo Malizia (nella foto). Conoscendo la loro statura professionale e i loro concreti risultati processuali, non potevamo augurarci partner migliori per rappresentare tutta la forza della nostra associazione nel territorio monrealese.

La presenza di Konsumer consentirà a quanti dovessero lamentare problematiche in materia di banche, poste, assicurazioni, cartelle esattoriali, trasporti, utenze telefoniche, elettriche, disservizi della pubblica amministrazione di ricevere ogni più ampia informazione al riguardo e le soluzioni più veloci”.