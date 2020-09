Monreale, al via derattizzazione e disinfestazione

Da mercoledì 30 settembre avranno inizio le operazioni di derattizzazione e disinfestazione a Monreale e frazioni

MONREALE, 28 settembre – Ben sei interventi sono stati programmati dall’amministrazione Arcidiacono per la derattizzazione e disinfestazione degli spazi urbani di Monreale centro e frazioni.

Il programma degli interventi predisposto dall’ufficio tecnico comunale avrà inizio mercoledi 30 settembre alle ore 22.00 per Monreale centro.

Giovedi 1 Ottobre a partire dalle 22 sarà il turno delle frazioni di Villaciambra, Aquino e San Martino; venerdì 2 Ottobre alle 22 toccherà, infine, alle vie di Pioppo e Grisi'.

Nel piano degli interventi, che saranno eseguiti dalla ditta ''Md Italia'' di Palermo, è compresa anche l’area circostante alla caserma dei Carabinieri di Monreale.

Come di consueto l’amministrazione comunale invita la cittadinanza a rispettare le norme di sicurezza, ed in particolare, a non lasciare le finestre aperte nè panni stesi.