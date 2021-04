Da stasera di nuovo disinfestazione stradale: intervento di lotta al contagio

Ad annunciarlo, tramite note sui social, la stessa amministrazione Arcidiacono

MONREALE, 7 aprile – Monreale torna a cautelarsi. Da stasera nuovi interventi di disinfestazione stradale a contrasto della diffusione virale.

Dopo la notizia - lanciata dalla nostra redazione - di momentanea chiusura del consueto mercatino del giovedì, ecco un'altra misura preventiva presa dall'amministrazione comunale volta a fronteggiare la curva dei contagi. Decisa l'impennata che questa ha infatti registrato proprio nella giornata di oggi - come da bollettino rilasciato - anche se è lo stesso sindaco Arcidiacono, mediante nota sui social, a tranquillizzare la cittadinanza: ''Metteremo in campo ogni azione utile al contenimento dei contagi che nonostante siano in crescita rimangono attualmente sotto la soglia di criticità. La vera cura è la responsabilità di ognuno di noi''.