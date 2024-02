''L'amore che resiste a tutto'' si aggiudica il contest di San Valentino

Il concorso era stato indetto dal Comune di Monreale sui canali social

MONREALE, 17 febbraio – ''L'amore che resiste a tutto’’, anche alla malattia, raccontato nella foto inviata da Daniela Miceli, vince il contest pubblicato sulla pagina Facebook del giornale del Comune Monreale Informat, ideato dall’amministrazione comunale in occasione della festa dedicata all’amore romantico.

Adesso la vincitrice potrà ritirare il premio messo a disposizione dal sindaco Alberto Arcidiacono, una cena per una coppia in uno dei ristoranti di Monreale.

'Questo è il mio amore vero, esserci sempre nel dolore e nella malattia [...] sostenersi, sapere che non si è soli anche quando il mondo ti crolla addosso, anche quando ti guardi allo specchio e non ti riconosci più, anche quando il dolore ti fa diventare fredda e asettica anche quando non ti ami più, ma poi alzi lo sguardo e senti che l'amore esiste perché lo vedi ogni giorno. L'amore è sapersi anche dire arrivederci e promettersi di rivederci nell'aldilà'.

Questo il bellissimo commento a corredo della foto vincitrice del concorso, che ha raggiunto e conquistato il cuore dei monrealesi e del web. Al contest hanno partecipato un centinaio di foto pubblicate tra le pagine facebook di Monreale Informat e di Monreale Press, che ha condiviso il concorso.