La questione ''donna'' anni '70 e molto altro in ''Annaluna'', il nuovo romanzo di Mariella Sapienza

La presentazione del romanzo si è svolta ieri nella Sala Rossa del palazzo di città

MONREALE, 7 aprile – Davvero un pomeriggio ricco di cultura e grande partecipazione è stato quello vissuto ieri a Monreale nella Sala Rossa del palazzo di città per la presentazione del nuovo romanzo, "Annaluna", di Mariella Sapienza.

Un vero e proprio connubio tra arte, musica e letteratura che ha visto la partecipazione di un pubblico, accorso numeroso, in occasione di un evento che ha coniugato narrazione e riflessione letteraria in un intenso pomeriggio dedicato alla figura femminile. “Annaluna- La guerra delle donne nella Sicilia del 1970” è il quarto romanzo di Mariella Sapienza che anche stavolta nelle sue pagine racconta di Monreale. Dal romanzo emerge tutta la modernità delle donne dei primi anni '70 che vivevano nelle stradine della cittadina arabo-normanna. Particolare è la loro ricchezza e attenzione verso il sociale, verso gli ultimi, a volte trasformata quasi in una “guerra” alla povertà e all’analfabetismo. Sullo sfondo del romanzo in cui si situano le vicende della protagonista vi è lo scenario della celebre kermesse musicale "Palermo pop 70", un grande concerto-evento durato più giorni che ha lasciato il suo segno nella cultura contemporanea.

Dopo l’apertura dei lavori affidata al saluto istituzionale dell’assessore Luigi D’Eliseo, si sono susseguiti gli interventi dei relatori Gianni Ferraro, autore dell'introduzione del romanzo, Romina Lo Piccolo, Biagio Cigno, Francesco Nocera e Don Nicola Gaglio, che sono stati introdotti da Daniela Balsano, moderatrice dell'incontro e autrice della prefazione del romanzo, pubblicato da Edizioni Ex Libris di Carlo Guidotti. Gli interventi musicali, che hanno impreziosito la serata, sono stati davvero emozionanti e coinvolgenti a cura di Giusi Salamone, Fabiola Termini, Chiara Sabella e Tiziano Ferraro.