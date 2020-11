Inciviltà sempre dura a morire: in via Regione Siciliana è conferimento selvaggio

Così si vanifica il grande lavoro degli addetti dei giorni scorsi

MONREALE, 23 novembre – A cosa è servita l’enorme mole di lavoro portata avanti con grande spirito abnegazione e senso di responsabilità dagli addetti al servizio di smaltimento dei rifiuti? Certamente a ridare decoro alla città, invasa dalle cataste di spazzatura.

Per qualcuno, invece, purtroppo, pare non sia servita a nulla. La testimonianza arriva dalla via Regione Sicilia, la strada che porta a San Martino delle Scale, passando sotto il Castellaccio, dove la parte certamente più incivile della popolazione monrealese si ostina a gettare i propri sacchetti di immondizia, nonostante quella non sia affatto una zona idonea per il conferimento.

Le modalità sono due: o ci si ferma con l’auto e si deposita la propria spazzatura o ci si allena nella specialità olimpica del “lancio del sacchetto” direttamente dalla macchina, senza nemmeno bisogno di fermarsi. Il risultato, comunque, è identico: Cumuli di immondizia nuovamente per strada. Come nel caso che mostra la nostra foto: dove qualcuno, che certamente non brilla per senso civico, in pieno giorno si ferma, getta e va via, infischiandosene, anzi forse invogliato dalla presenza di tanti altri sacchetti che ostruiscono quasi metà della carreggiata.

Facile dare la colpa al sistema di smaltimento, al Comune, alla Regione, o anche soltanto agli operai se poi il modus operandi è questo. Qualcuno dice che ci vorrebbero le telecamere. Ma è possibile piazzarne una ogni 10 metri solo per l’inciviltà di qualcuno?