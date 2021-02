SS 186, cappotta mentre era alla guida, donna salvata dalle fiamme

L’episodio stamattina nei pressi del ponte di Sagana

MONREALE, 4 febbraio – Si è conclusa fortunatamente senza gravi conseguenze l’incredibile carambola che ha visto protagonista una donna di circa 45 anni, che guidava lungo la strada statale 186, nei pressi del ponte che porta a Montelepre.

La donna ha perso il controllo della propria autovettura, una Renault grigia, ribaltandosi e terminando la propria corsa a centro strada. Qualche attimo di paura, poichè l’automobilista non riusciva a venire fuori dall’abitacolo, proprio mentre dalla vettura fuoriuscivano delle fiamme, a causa di un principio di incendio.

Fortunatamente ad intervenire sono stati, con rapidità e prontezza di spirito, alcuni passanti, alcuni dei quali monrealesi, che si sono prodigati celermente per mettere in salvo la donna, prima dell’intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto ad estinguere le fiamme e a mettere il luogo in sicurezza. Sul posto è intervenuta pure la Polizia Stradale.