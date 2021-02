SS624, iniziati i lavori di risanamento dei piloni sul viadotto ''Lo Pigno''

Sono stati commissionati dall’Anas, dureranno ancora due mesi

MONREALE, 11 febbraio – Procedono regolarmente e dureranno ancora circa due mesi i lavori di messa in sicurezza del viadotto “Lo Pigno”, sulla S624, la Palermo-Sciacca, i cui piloni erano deteriorati e necessitavano ormai di un intervento.

Gli interventi, che tecnicamente si chiamano di “risanamento corticale delle pile” sono stati commissionati dall’Anas, ente gestore della strada e riguardano il viadotto in territorio di Monreale, in località Giacalone, nei pressi della contrada M19, che ha una lunghezza di 1170 metri, per la precisione dal chilometro 12,300 al chilometro 13,500. Il ponteggio è già stato installato e servirà alla realizzazione dei lavori. Gli interventi, fortunatamente, non comportano il blocco della circolazione che sull’arteria, infatti, avviene regolarmente.