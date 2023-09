Lavori di manutenzione, 7 chilometri di coda sulla Palermo-Sciacca

Il tratto interessato è quello compreso tra Palermo e lo svincolo di Giacalone

MONREALE, 25 settembre - Grossi disagi per chi oggi ha percorso la strada statale 624, meglio conosciuta come la Palermo-Sciacca a causa di lavori effettuati dall’Anas.

Infatti, sul tratto compreso fra Palermo e Giacalone si sono formate lunghe code di auto che hanno raggiunto anche i 7 chilometri di lunghezza.

Si tratta, con ogni probabilità, di lavori di manutenzione ordinaria che l’Anas, ente gestore dell’importante arteria interprovinciale, sta effettuando con il chiaro scopo di rendere più sicuro un tratto di strada purtroppo spesso teatro di rovinosi incidenti stradali o addirittura mortali.

Diversi però gli automobilisti che hanno lamentato come questi lavori siano stati effettuati senza preventiva informazione, cosa che probabilmente avrebbe snellito il traffico veicolare lungo la carreggiata. Tanti, a causa di ciò, sono rimasti intrappolati per lungo tempo ed hanno dovuto rinunciare a programmare le loro attività giornaliere così come avrebbero voluto.