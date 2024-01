Pioppo, per il maltempo cede il muretto della statale 186

Pioppo, per il maltempo cede il muretto della statale 186

Lo smottamento nella zona della “Catena”. Ci sarà un semaforo per alternare il transito

MONREALE, 8 gennaio – Non tardano ad arrivare gli effetti, purtroppo negativi, del maltempo di queste ore. Stamattina ha ceduto di schianto il muretto di sostegno lungo la SS186, nella zona dalle cosiddetta “Catena”, in un tratto compreso fra Pioppo e il bivio Fiore di Giacalone.

Il tratto, che già un po' di tempo fa aveva subito un primo pericoloso avvallamento, era stato posto sotto attenzione senza che però vi venisse realizzato alcun intervento. Oggi, quindi, un danno ulteriore, dal momento che ad andare giù, lungo un tratto di circa 20 metri di strada, sono stati il muretto che fa da cordolo ed anche parte della carreggiata. Immediati, dopo l'accaduto, sono scattati gli interventi volti ad evitare che la viabilità potesse diventare più pericolosa di quanto non lo sia stata in questi ultimi mesi.

Sul posto si sono recati gli uomini della Protezione Civile, la Polizia Municipale, i carabinieri della stazione di Pioppo, i tecnici dell'Anas (ente sul quale grava la competenza territoriale).

Lungo il tratto, pertanto, è stato posizionato un semaforo che regolerà il traffico in senso alternato, per consentire ai veicoli di transitare nella parte più interna della strada, per nmon gravare su quella maggiormente esposta ad altri eventuali e malaugurati altri smottamenti.