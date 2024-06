Aquino, date alle fiamme le palme davanti la scuola

Sono state annerite. Fortunatamente nessun danno ad oggetti o vetture

MONREALE, 7 giugno – Un rogo sulla cui natura dolosa sembrano esserci pochi dubbi è divampato oggi pomeriggio nella frazione di Aquino, proprio davanti l’ingresso della scuola.

A prendere fuoco sono state le palme che sorgono all’interno delle aiuole, che, aggredite dalle fiamme, sono state fortemente danneggiate.

Qualcuno ha dato l’allarme, quindi sono intervenuti gli uomini della Protezione civile, i Vigili del fuoco, gli agenti della Polizia municipale e pure i carabinieri. Fortunatamente l’incendio è stato domato e non ha causato danni ad autovetture o abitazioni, annerendo soltanto le palme, speriamo in maniera non definitiva.

Subito dopo sono cominciate le operazioni di bonifica e fortunatamente è tornata. Va ricordato che la scuola di Aquino è sede elettorale e da domani sarà aperta per l’insediamento dei seggi e successivamente per le operazioni di voto.