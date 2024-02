Aquino, era ai domiciliari, ma spacciava hashish: arrestato

È stato sorpreso dai carabinieri al di fuori della propria abitazione

MONREALE, 29 febbraio – Era stato posto ai domiciliari a seguito di una disposizione del giudice per una vicenda che lo riguardava, ma è stato trovato fuori dalla propria abitazione a spacciare hashish.

È successo ad Aquino, frazione di Monreale, dove un giovane è stato sorpreso dai carabinieri. Per lui è scattato l’arresto per evasione e spaccio; l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Palermo come assuntore di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico.