Aquino, rubano nella notte il mezzo per il trasporto di un ragazzo gravemente disabile

Accorato l’appello della mamma: “Rappresenta l’unico modo per far uscire mio figlio da casa”

MONREALE, 16 novembre – Una brutta, bruttissima notizia di cronaca investe la comunità monrealese e quella della frazione di Aquino, in particolare.

Ieri notte qualcuno ha rubato un Fiat Doblò, un veicolo che aveva l’importante funzione di assicurare gli spostamenti di L.C., un giovane di 37 anni, colpito da una grave patologia cerebrale che lo rende totalmente disabile, che proprio grazie a quel veicolo aveva la possibilità di stare in contatto col mondo e soprattutto di recarsi alle visite specialistiche, cui, purtroppo, periodicamente, è costretto a sottoporsi.

Il furto è avvenuto ieri notte, tra l’una e l’una e trenta, in via Santa Liberata, all’altezza del civico 34/A, (case popolari) dove era parcheggiato, vicino all’appartamento nel quale il giovane risiede con la sua famiglia. Ignote al momento, ma facilmente immaginabili, le modalità con cui i malviventi hanno portato via il mezzo.

I familiari hanno già sporto denuncia alla stazione dei carabinieri di Monreale e stanno attivando, inoltre, tutti i canali social per far sì che possano essere facilitati i sistemi di ricerca. Accorato l’appello della mamma: “Quel mezzo era stato acquistato con i fondi destinati alla grave disabilità di mio figlio e rappresenta le sue gambe. È l’unica possibilità di uscire che ha questo ragazzo. Faccio appello a chiunque abbia un po’ di cuore e a chi possa aver visto qualcosa perché ci faccia sapere qualcosa”.