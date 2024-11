Furto nel weekend nella scuola di San Martino: rubati 8 Ipad

Chiari i segni di effrazione. Presentata denuncia ai carabinieri. LE FOTO

MONREALE, 4 novembre – Una sgradita sorpresa si è presentata stamattina alla scuola di San Martino delle Scale, dove gli addetti, al momento di aprire il plesso, si sono accorti che i locali, ubicati nel complesso dell’abbazia, erano stati vandalizzati e fatto oggetto di furto.

Verosimilmente nel corso di questo lungo weekend, qualcuno si è introdotto all’interno della scuola, mettendo tutto a soqquadro e portando via 8 Ipad che erano in dotazione degli insegnanti. Evidenti i segni di effrazione, con cui gli ignoti sono entrati, per poi aprire armadietti, e lasciare un gran disordine, svuotando addirittura gli estintori che hanno prodotto la schiuma, rimasta all’interno dei locali. Immediatamente è stata avvisata la dirigente scolastica, Patrizia Roccamatisi, accorsa nei locali scolastici, che ha già provveduto a presentare denuncia contro ignoti ai carabinieri della locale stazione.

Per consentire di rimettere tutto in ordine ed effettuare le necessarie opere di pulizia, gli alunni non sono stati fatti entrare. In corso, al momento, inoltre, i tentativi di geolocalizzazione degli Ipad attraverso le applicazioni di cui godono i dispositivi.