Furto nella scuola di San Martino, la condanna della Democrazia Cristiana

Zuccaro: “Gesto vile che mette a dura prova il lavoro di chi si impegna per la crescita culturale dei nostri figli”

MONREALE, 5 novembre – “La Democrazia Cristiana di Monreale condanna e stigmatizza il furto di materiale informatico avvenuto nello scorso weekend nella scuola di San Martino delle Scale, messo a segno dopo aver lasciato disordine e degrado all’interno dei locali dell’istituto”.

Lo afferma il capogruppo della Dc in Consiglio comunale, Ignazio Zuccaro, apprendendo la notizia riportata dal nostro quotidiano. “Esprimiamo estrema vicinanza alla preside e alle famiglie – prosegue Zuccaro – nella consapevolezza di quanto vili e bassi siano questi atti, che colpiscono il mondo dell’istruzione in generale e le istituzioni scolastiche del territorio in particolare, rendendo più difficile la vita di chi ogni giorno si impegna e versa il proprio sudore per la crescita culturale dei nostri figli. Ci auguriamo – conclude Zuccaro – che possa essere fatta piena luce e che possano essere individuati e puniti i responsabili di questo gesto”.