San Martino, un toro circola libero per strada: paura tra gli automobilisti

Soprattutto col buio l’animale può costituire un grosso pericolo di incidenti

MONREALE, 1 marzo – Un toro, ieri sera, è stato avvistato libero sulla Sp57, a San Martino delle Scale. A lanciare l'allarme diversi automobilisti che si sono ritrovati l'animale davanti alla vettura.

L’esemplare, dal peso di circa 7-8 quintali, può essere pericoloso per il transito dei veicoli, soprattutto la sera. Nel Villaggio Montano spesso capita di incontrare cinghiali, volpi e mucche che lasciano le aree boschive e transitano lungo le strade, causando non pochi problemi agli automobilisti. Non di rado, così come spesso ha raccontato la nostra testata, si sono verificati o sfiorati pericolosi incidenti, proprio a causa del girovagare i animali dalla grossa stazza lungo le strada della borgata montana.