San Martino, una discarica a cielo aperto a Monte Cuccio

Il luogo continua ad essere deturpato dall'inciviltà

MONREALE, 18 marzo – Abiti e coperte abbandonati in una zona boschiva del comune di Monreale. È stato un cittadino a segnalare la discarica a cielo aperto che si trova a monte Cuccio.

In mezzo al verde, nel cuore del bosco, una montagna di rifiuti depositati lì per mano d'ignoti che hanno pensato di disfarsene abbandonandoli, invece di conferirli in discarica.

Una brutta scoperta quella fatta da un lettore nel bosco vicino via Valle Paradiso, territorio di San Martino delle Scale, domenica scorsa. Un illecito commesso con cura meticolosa, perché chi ha commesso il gesto si è addentrato nel bosco lontano dagli occhi dei passanti. Luoghi che continuano a essere deturpati dall'inciviltà di persone senza scrupoli.