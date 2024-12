Ritrovato a Palermo il mezzo rubato ad Aquino per il traporto di un giovane disabile

I carabinieri lo hanno recuperato in via Mico Geraci, nel quartiere di Bonagia

MONREALE, 3 dicembre – Era stato rubato ad Aquino la notte tra il 15 e il 16 novembre. Stanotte il Fiat Doblò che serviva per trasportare L.C., giovane di 37 anni colpito da una grave patologia cerebrale, è stato fortunatamente ritrovato.

Lo rende noto la famiglia, che ieri sera, poco prima di mezzanotte, ha ricevuto l’inaspettata telefonata dei carabinieri della stazione di Palermo Villagrazia, con la quale i militari comunicavano che il mezzo era stato ritrovato in via Mico Geraci, nel quartiere di Bonagia.

Gli uomini dell’Arma hanno notato il furgoncino camminare per strada, guidato da qualcuno, che, probabilmente resosi conto dell’intervento dei militari, non appena ha capito di essere stato scoperto, si è dato alla fuga riuscendo a dileguarsi fra le strade del quartiere.

Il Fiat Doblò, presenta diversi danneggiamenti, con la carrozzeria ammaccata, e il quadro di avviamento manomesso, ma fortunatamente è dotato ancora del sollevatore che serve a facilitare la salita e la discesa del giovane, che a causa della sua patologia, è totalmente disabile. Il mezzo adesso è stato portato presso un’officina meccanica di Monreale per le necessarie riparazioni.

Il furto era avvenuto, come detto, la notte tra il 15 e il 16 novembre, tra l’una e l’una e trenta, in via Santa Liberata, all’altezza del civico 34/A, (case popolari) dove era parcheggiato, vicino all’appartamento nel quale il giovane risiede con la sua famiglia. Notevoli i disagi che la mancanza del mezzo aveva arrecato ai familiari di L.C., dal momento che rappresentava l’unica possibilità di spostamento del giovane. Per aiutare la famiglia era partita una raccolta di fondi online e anche l’amministrazione comunale aveva aiutato i familiari che adesso, ringraziano tutti coloro che si sono adoperati per ridurre le loro difficoltà in questo periodo in cui non stati privi del mezzo.