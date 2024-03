Monreale, una macchina si ribalta sulla strada per Pioppo: un ferito

È successo stamattina a Piano Tavernelle

MONREALE, 5 marzo – È da addebitare probabilmente ad una manovra errata, all’asfalto bagnato o, chissà, forse ad una velocità eccessiva l’incidente che si è verificato stamattina lungo la SS186, tra Monreale e Pioppo, a causa del quale una vettura si è ribaltata.

È successo in località “Piano Tavernelle”, dove una Panda di colore arancione è cappottata, dopo aver urtato il muretto che delimita la carreggiata. Al volante, in direzione Monreale, si trovava un giovane originario di San Cipirello, del quale non sono state rese note ancora le generalità, che è rimasto ferito, in condizioni che ancora non si conoscono e che è stato trasportato in ospedale. Sul posto gli uomini della protezione Civile comunale, la Polizia Municipale e i Vigili del fuoco.