Monreale, cadono lastre di rame e marmo da un palazzo, disagi alla scuola Veneziano

Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. LE FOTO

MONREALE, 26 marzo – Sono notevoli e diffusi sul territorio i danni provocati dal vento che soffia con potenti raffiche a partire dalla tarda serata di ieri, che hanno tenuto acceso il monitoraggio delle squadre di Protezione Civile.

A Monreale, in via Archimede, alcune lastre di rame e di marmo sono crollate dal palazzo Semilia, che sorge nei pressi della scuola Antonio Veneziano, rovinando addirittura nel cortile e pure all’interno delle classi della scuola stessa, infrangendo i vetri di alcune di esse.

Necessario l’intervento di Vigili del fuoco, che sono stati chiamati per mettere in sicurezza la zona e rimuovere la situazione di potenziale pericolo.

Qualche disagio per l’organizzazione scolastica, che si è trovata a far fronte a questa insolita difficoltà, con gli studenti che hanno dovuto ritardare il loro ingresso in classe.

Un muro, inoltre, è crollato in via Mulini, frazione di Aquino, dalle parti del bivio “Masu Parrinu” e diversi alberi, un po’ a macchia di leopardo, sono stati schiantati al suolo dalle forti folate di vento, che hanno spazzato il territorio per tutta la notte. Un attento monitoraggio è in corso ad opera degli addetti della Protezione Civile.