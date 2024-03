Fiamme in via Baronio Manfredi, due macchine distrutte

A fuoco una Fiat Punto e una Ford Focus

MONREALE, 12 marzo – Saranno con ogni probabilità le indagini dei carabinieri e la relazione dei Vigili del fuoco a fare chiarezza sull’incendio divampato stasera in via Baronio Manfredi, quartiere Bavera, a causa del quale due vetture sono andate completamente distrutte.

Per cause che devono essere chiarite un rogo ha avvolto le due automobili, una Fiat Punto ed una Ford Focus, partendo, molto probabilmente, dalla prima, per poi propagarsi sulla seconda. Le fiamme, inoltre, hanno poi danneggiato parzialmente una terza vettura, parcheggiata nelle vicinanze.

Per spegnere l’incendio è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto pure i carabinieri di Monreale che adesso, come detto, indagano sulla vicenda.