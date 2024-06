Si perde in mezzo alla vegetazione sotto il cimitero, la salvano i Vigili del fuoco

Protagonista una giovane donna. Alla fine è stata trasportata al Pronto soccorso

MONREALE, 10 giugno – Una donna di età di poco superiore alla trentina si è avventurata nelle campagne sottostanti il cimitero, lungo la circonvallazione di Monreale e poi non è stata in grado di fare ritorno.

È successo oggi, poco dopo le 13, quando la donna, per motivi che ancora si ignorano, ha deciso di scendere lungo la scarpata. Complice forse il gran caldo ed un leggero stato confusionale, non è stata in grado di tornare sui suoi passi, rimanendo in mezzo alla vegetazione che sorge in quel posto.

A quel punto la donna ha chiamato i familiari, che hanno provveduto a chiedere l'ausilio del 118. Sul posto con immediatezza si è portata un'autoambulanza, assieme ad una pattuglia dei carabinieri di Monreale ed una squadra dei Vigli del fuoco.

Le operazioni di recupero della donna sono state particolarmente laboriose, poiché la zona non era coperta dal campo telefonico ed era difficile mettersi in contatto con lei.

Alla fine, dopo più di un'ora, grazie al prezioso lavoro di tutti gli adetti, la donna è stata riportata sulla strada, dove ha trovato riparo all'interno dell'ambulanza, per essere trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale Ingrassia, perchè le venissero prestate le cure del caso. Le sue condizioni saranno valutate nel nosocoio palermitano.